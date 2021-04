Filmpreis : Oscar-Anwärter „Nomadland“ räumt bei Spirit Awards ab

Uncredited/Searchlight Pictures via AP/dpa

Kurz vor der Oscar-Verleihung am Sonntag sind die Spirit Awards ein möglicher Indikator, welche Filme am Sonntag in Los Angeles abräumen könnten.

Los Angeles | Das Road-Movie „Nomadland“ der in Peking geborenen Regisseurin Chloé Zhao (39) hat bei der Vergabe der Independent Spirit Awards vier Trophäen abgeräumt. Bei der virtuellen Show in der Nacht zum Freitag gewann Zhao für Regie, Schnitt und als Produzentin in der Topsparte „Bester Film“, dazu gab es auch den Preis für die beste Kamera. „Nomadland“ mit...

