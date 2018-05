Neues aus Hollywood : Oscar-Preisträger Ben Kingsley spielt Salvador Dalí

Er verkörperte schon Gandhi, Meyer Lansky und einen ägyptischen Pharao. Jetzt will sich Ben Kingsley in einen exzentrischen Surrealisten verwandeln.

von dpa

03. Mai 2018, 10:13 Uhr

Der britische Oscar-Preisträger Ben Kingsley (74, «Ghandi») will sich vor der Kamera in den spanischen Maler und Bildhauer Salvador Dalí (1904-1989) verwandeln.

Die kanadische Regisseurin Mary Harron («American Psycho») wird das Biopic «Dali Land» über den berühmten Surrealisten inszenieren, wie das Kinoportal «Deadline.com» berichtete. Der Film soll vor allem die ungewöhnliche Ehe des Künstlers mit seiner Frau Gala beleuchten.

Die gebürtige Russin war für den Künstler Lebensgefährtin, Muse, Managerin und Mutterfigur, die auch seine Werke vermarktete. Gespielt wird sie von der Britin Lesley Manville (62), die in diesem Jahr mit ihrer Nebenrolle in «Der seidene Faden» für einen Oscar nominiert war.

Erzählt wird die im Jahr 1973 in Spanien und New York angesiedelte Geschichte aus der Sicht eines jungen Assistenten (Frank Dillane), der Dalí dabei hilft, eine große Show zu organisieren. Dabei wird er in Intrigen und persönliche Dramen verwickelt. Ab November soll in Kanada und Spanien gedreht werden.