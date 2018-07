Künstlersause : Otto feiert Party in Emdens berühmter Rüstkammer

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit will der Komiker in seinen Geburtstag reinfeiern - in einem Museum seiner ostfriesischen Geburtstag Emden.

von dpa

19. Juli 2018, 17:03 Uhr

Der Komiker und Künstler Otto Waalkes feiert seinen 70. Geburtstag in der berühmten Rüstkammer des Ostfriesischen Landesmuseums in Emden.

Das Museum im Rathaus am Delft räumt eigens 15 historische Harnische in Fensternischen, um Tische und Stühle für die Gäste der Künstlersause aufzubauen. «Mit dem besonderen Ambiente wird der prominente Sohn der Stadt zu seinem Jubeltag gewürdigt», sagte der Museumsdirektor Wolfgang Jahn am Donnerstag.

Der Blödelbarde wird in der Rüstkammer am Samstag mit Freunden und Verwandten unter Ausschluss der Öffentlichkeit in seinen Geburtstag reinfeiern.