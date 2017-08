Elternglück : Peer Kusmagk verrät Namen seines Sohnes

vergrößern 1 von 1 Foto: Jörg Carstensen 1 von 1

Ex-Dschungelkönig Peer Kusmagk (42) und seine Verlobte Janni Hönscheid (27) haben ihrem neugeborenen Sohn den Namen Emil-Ocean gegeben.

Den Namen gab das Paar am Montagabend in der letzten Folge der Sendung «Janni&Peer... und ein Baby!» bekannt, die vom Fernsehsender RTL II ausgestrahlt wurde. Der Junge kam Anfang August in Berlin zur Welt.

Bereits vor der Ausstrahlung hatte die Surferin bei Instagram einen Hinweis gegeben. Neben ein Foto von ihrer kleinen Familie, auf dem Hönscheid zwei Buchstaben aus Holz hält, schrieb sie: «Welcher Doppelname für unseren Kleinen verbirgt sich wohl hinter den Initialen E.O., was meint ihr?»

Der Moderator und die frühere Deutsche Meisterin im Wellenreiten hatten sich 2016 bei der RTL-Show «Adam sucht Eva» kennengelernt, für die sie nackt auf einer Südseeinsel lebten.

von dpa

erstellt am 29.Aug.2017 | 09:48 Uhr