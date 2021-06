Berlin : Peng, Buff, Knall - Bud Spencer bekommt eine Ausstellung

Bis heute bleibt Bud Spencer ein Phänomen. Eine neue Ausstellung in Berlin zeigt Gegenstände aus dem Leben des Schauspielers. Bei manchen Fans reicht die Liebe bis zum Toastbrot.

Berlin | Wenn man plötzlich neben der nachgebauten Figur steht, fühlt man sich fast klein. Der Schauspieler Bud Spencer (1929-2016) war in seinen Filmen als herzlicher Haudrauf bekannt. Eine neue Ausstellung in Berlin wirft nun einen Blick auf seine Karriere. Der Ausstellungsraum, der am Sonntag (27. Juni) eröffnen soll, liegt zwischen Museumsinsel und Bran...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.