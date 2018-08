Große Pläne : Phil Collins denkt über Genesis-Reunion nach

Der britische Musiker wird bei seiner aktuellen Tour von seinem Sohn begleitet. Dieser solle auch bei einer eventuellen Wiedervereinigung von Genesis an den Drums sitzen, denkt sein Vater.

von dpa

16. August 2018, 09:00 Uhr

Der britische Popmusiker Phil Collins (67) hält ein Comeback seiner Band Genesis für möglich - allerdings nur bei einer personellen Änderung: Sein jugendlicher Sohn Nicholas sollte dann seinen früheren Platz am Schlagzeug einnehmen.

«Ich denke, dass, wenn wir irgendetwas machen würden, es mit Nic an den Drums sein müsste. Weil ich nicht denke, dass ich dazu in der Lage bin», sagte Collins, der wegen eines Nervenschadens die Schlägel nicht mehr fest in der Hand halten kann, der Musikzeitschrift «Rolling Stone» in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview.

Erfahrung mit dieser Rollenaufteilung haben Vater und Sohn bereits: Bei Collins' aktueller Solo-Tour «Not Dead Yet» singt der 67-Jährige und wird von Nicholas am Schlagzeug begleitet. Er denke, dass der Teenager in den Augen der beiden anderen Band-Mitglieder Mike Rutherford und Tony Banks «groß genug ist, um ihn als Teil der Band an Bord zu nehmen», sagte Collins.

Er räumte aber auch ein, dass die beiden noch nicht wirklich in den Plan eingeweiht worden seien: «Ich habe Tony gegenüber sehr leise erwähnt, dass Nic an den Drums sitzen müsste, wenn wir nochmal etwas machen würden. Er hat nicht Nein gesagt. Aber ich bin nicht sicher, ob er mich gehört hat oder nicht.»