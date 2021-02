„Cover Me In Sunshine“ : Pink kündigt Song mit ihrer Tochter an

Musik als Trost in der Corona-Zeit: Für Popsängerin Pink funktoniert diese Strategie. Zum Valentinstag kündigt sie einen ganz besonderen Song an.

Berlin | US-Popstar Pink hat eine gemeinsame Single mit ihrer neunjährigen Tochter Willow Sage angekündigt. Sie habe den Song „Cover Me In Sunshine“ zu Hause aufgenommen in der Absicht, ihn rund um den Valentinstag zu veröffentlichen - „als große Umarmung und...

