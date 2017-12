Einschaltquoten : Plasbergs Jahresendquiz vor den «Bergrettern»

vergrößern 1 von 1 Foto: Henning Kaiser 1 von 1

von dpa

erstellt am 29.Dez.2017 | 10:59 Uhr

Frank Plasberg und seine Show «2017 - Das Quiz» erwiesen sich am Donnerstagabend als unschlagbar. 5,46 Millionen Zuschauer verfolgten in fast dreieinhalb Stunden Länge ab 20.15 Uhr im Ersten, wie sich Günther Jauch knapp gegen die Konkurrenten Barbara Schöneberger, Horst Lichter und Elyas M'Barek durchsetzte. Der Marktanteil betrug 19,3 Prozent. Damit hielt sich ARD-Moderator Plasberg mit seiner Show in etwa auf Vorjahresniveau.

Einziger ernstzunehmender Konkurrent war die ZDF-Serie «Die Bergretter» mit Sebastian Ströbel in der Hauptrolle, die zeitgleich auf 5,09 Millionen Zuschauer (16,1 Prozent) kam. Die anderen Sender lagen um Längen dahinter: Die RTL-Actionserie «Alarm für Cobra 11» brachte es ebenfalls um 20.15 Uhr auf 1,93 Millionen Zuschauer und die Sat.1-Krimiserie «Criminal Minds» auf 1,43 Millionen (4,6 Prozent).

Die Vox-Komödie «Die Schlümpfe 2» verbuchte 1,04 Millionen Zuschauer (3,4 Prozent), die ProSieben-Komödie «Zoolander No.2» mit Ben Stiller 1,02 Millionen (3,3 Prozent), die ZDFneo-Abenteuerkomödie «Die Mumie kehrt zurück» mit Brendan Fraser 0,90 Millionen (2,9 Prozent), der Kabel-eins-Actionfilm «Mad Max - Jenseits der Donnerkuppel» mit Mel Gibson 0,76 Millionen (2,5 Prozent) und die RTL-II-Dauerserie «Frauentausch» 0,74 Millionen (2,4 Prozent).

Im Schnitt liegt das ZDF seit Jahresbeginn unter den deutschen Fernsehsendern mit einem Marktanteil von 13,1 Prozent auf Platz eins. Es folgt das Erste mit 11,3 Prozent vor dem privaten Marktführer RTL mit 9,2 Prozent. Dahinter liegen Sat.1 (6,7 Prozent), Vox (5,1 Prozent), ProSieben (4,5 Prozent), Kabel eins (3,4 Prozent), RTL II (3,2 Prozent), ZDFneo (2,9 Prozent) und Super RTL (1,7 Prozent).