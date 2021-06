Krimireihe : „Polizeiruf“-Jubiläum: Klassiker in Mediathek und TV

2020 wurde der „Tatort“ 50, 2021 ist es der „Polizeiruf 110“. Die ARD-Kanäle feiern das Jubiläum der Reihe mit vielen Wiederholungen. Eine Chance, auch Klassiker nachzuholen.

Berlin | Anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Krimireihe „Polizeiruf 110“ können Fans sich in den kommenden Wochen Dutzende alte Episoden anschauen. Vor allem das MDR Fernsehen, aber auch RBB, NDR und BR sowie 3sat haben ältere Ausgaben im Programm. Viele Klassiker der Reihe sind auch in der ARD-Mediathek zu finden. Der MDR zeigt zum Beispiel am 21. Jun...

