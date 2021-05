Dritte Ehe : Premierminister Boris Johnson hat geheiratet

Den Umständen entsprechend war es eine Feier im kleinsten Kreis: Der britische Premier Boris Johnson hat seine Freundin Carrie Symonds geheiratet.

London | Der britische Regierungschef Boris Johnson hat seine Verlobte Carrie Symonds geheiratet. „Der Premierminister und Carrie Symonds wurden gestern Nachmittag in einer kleinen Zeremonie in Westminster Abbey vermählt““, sagte ein Regierungssprecher am Sonntag der Nachrichtenagentur PA. „Das Paar wird seine Hochzeit nächsten Sommer mit Familie und Freund...

