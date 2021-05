London-Tour : „Prince of Wales“ trinkt Bier im „Prince of Wales“

Auch Prinz Charles freut sich über die offenen Pubs. Der Thronfolger gönnte sich ein Bier und war zum Scherzen aufgelegt. Im Londoner Stadteil Clapham stand aber nicht nur eine Kneipe auf dem Programm.

London | Ein Bier im Pub „Prince of Wales“ hat sich Prinz Charles (72) gegönnt - in Großbritannien vor allem als „Prince of Wales“ bekannt. Der Thronfolger zapfte sich bei dem Besuch in London ein Pint Bitter, also ein britisches Pale Ale, und nippte daran, während er seine Corona-Schutzmaske hochhob. Dabei scherzte der älteste Sohn von Queen Elizabeth II.,...

