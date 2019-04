Gemeinsames Projekt : Prinz Harry arbeitet mit Oprah Winfrey an Doku

Zwei Promis tun sich zusammen, um einen Mehrteiler über mentale Krankheiten zu drehen. Der Streaming-Dienst des Tech-Unternehmens Apple will die Filme ausstrahlen.

von dpa

10. April 2019, 17:24 Uhr

Der britische Prinz Harry und die US-Talkerin Oprah Winfrey arbeiten gemeinsam an einer Dokumentation zum Umgang mit psychischen Erkrankungen.

Beide engagierten sich als Entwickler und Produzenten im Projekt, das 2020 im Streaming-Dienst des Tech-Unternehmens Apple ausgestrahlt werden soll, teilte der Kensington-Palast am Mittwoch mit.

Der Mehrteiler soll sich sowohl mit «psychischer Erkrankung als auch psychischer Gesundheit» beschäftigen. Den Zuschauer solle er anregen, «eine ehrliche Konversation zu führen über die Herausforderungen, die sich jeder von uns stellt, und wie wir uns selbst mit dem Rüstzeug ausstatten, um nicht nur zu überleben, sondern gut zu leben.»

Prinz Harry engagiert sich seit Jahren in Projekten rund um das Thema mentale Gesundheit. Auch über eigene psychische Probleme und deren Bewältigung hat er öffentlich gesprochen. «Ich glaube wirklich, dass eine gute psychische Gesundheit - mentale Fitness - der Schlüssel zu kraftvoller Führung, produktiven Gemeinschaften und einem zielgerichteten Selbst ist», erklärte der 34-Jährige auf seinem Instagram-Account der Herzöge von Sussex. Er sei «unglaublich stolz», an Oprah Winfreys Seite an der Serie zu arbeiten, fügte er hinzu.

Apple hatte Ende März sein Abo-Angebot «Apple TV+» vorgestellt. Mit Serien und Filmen aus eigener Produktion will der Konzern ab dem Herbst mit Netflix und Amazon Prime konkurrieren.