Nach Eingriff am Herzen : Prinz Philip in andere Klinik verlegt

Noch kann er nicht nach Hause: Prinz Philip muss noch einige Tage im Krankenhaus bleiben. Über seinen genauen Gesundheitszustand wurde nichts bekannt.

London | Prinz Philip (99) ist nach erfolgreicher Herzoperation in einer Spezialklinik wieder in ein privates Krankenhaus in London verlegt worden. Das teilte der Buckingham-Palast mit. „Der Herzog wird voraussichtlich ein paar weitere Tage im Krankenhaus bleiben zur weitergehenden Behandlung“, hieß es in der Mitteilung. Der Prinzgemahl von Queen Elizabeth ...

