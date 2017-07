Birthday Party für die Queen : Prinz William und Herzogin Kate live im Fernsehen

vergrößern 1 von 1 Foto: Dominic Lipinski 1 von 1

Prinz William und Herzogin Kate sind am Mittwoch zu Besuch bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue. Im Anschluss trägt sich das Paar ins Gästebuch ein und besichtigt den Garten des Anwesens. Phoenix überträgt das Ereignis ab 16.30 Uhr live.

Zuvor wollen die Royals auf ihrer Deutschlandreise das Brandenburger Tor und das Holocaust-Mahnmal besuchen. Zum Abschluss ihres ersten Tages in Deutschland feiern sie mit dem britischen Botschafter die Queen's Birthday Party. Phoenix zeigt im Anschluss eine Zusammenfassung des Berlin-Besuchs der Gäste aus London, teilte der Sender am Freitag mit.

Am Donnerstag sind die Royals in Heidelberg. Dort sehen sie sich im Deutschen Krebsforschungszentrum um, besichtigen Marktplatz und Alte Brücke und gehen zu einem Ruderrennen. Phoenix zeigt eine Zusammenfassung des Tagesprogramms ab 16.15 Uhr.

Am Freitag folgt ein Besuch in Hamburg, wo ein Abstecher ins Internationale Maritime Museum und in die Elbphilharmonie auf dem Programm stehen - Phoenix zeigt die Höhepunkte des Hamburg-Besuchs ab 16.45 Uhr.

Phoenix-Mitteilung

von dpa

erstellt am 14.Jul.2017 | 17:14 Uhr