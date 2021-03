Britisches Königshaus : Prinzessin Eugenie und Gräfin Sophie sammeln Sympathiepunkte

Mit dem „Megxit“ werden die Rollen im britischen Königshaus neu verteilt. Vor allem zwei weibliche Mitglieder der Royal Family treten nun verstärkt in Erscheinung.

London | Auf einer sonnigen Blumenwiese, die Decke ästhetisch zerknautscht, an den kleinen Füßen niedliche Hasenpuschen: So präsentiert Prinzessin Eugenie ihr wenige Woche altes Baby. „Ich freue mich so sehr, Augusts Mama zu sein und genieße meinen ersten Muttertag“, schrieb die Queen-Enkelin auf Instagram - und sammelte binnen kurzem rund 300.000 Likes ein...

