Herrenlos : Probleme am Flughafen: Boris Beckers Gepäck blieb stehen

Chaos am Düsseldorfer Flughafen: Wegen einer ausgefallenen Gepäckanlage blieben rund 2500 Koffer am Boden. Betroffen war auch Boris Becker.

von dpa

17. Juli 2019, 18:55 Uhr

Wegen Problemen an der Gepäckabfertigung des Düsseldorfer Flughafens ist am Mittwochmorgen auch das Gepäck des dreifachen Wimbledon-Siegers Boris Becker stehengeblieben.

«Viele Taschen/Koffer sind heute am Düsseldorfer Flughafen verloren gegangen, meine auch», schrieb Becker im Kurznachrichtendienst Twitter. Ein Flughafensprecher sagte, nichts gehe verloren. Die Gepäckstücke seien am Flughafen stehengeblieben und würden den Besitzern schnellstmöglich nachgeliefert. Falls auch Boris Becker betroffen sei, gelte das natürlich auch für ihn.

Wegen einer technischen Panne an der Gepäckabfertigung waren am Morgen zahlreiche Reisende ohne ihr Gepäck abgeflogen. Rund 2500 Gepäckstücke sollten nachgeliefert werden, hieß es. Ursache sei ein Fehler in der Steuerungssoftware. Im Laufe des Vormittags war das Problem wieder behoben worden.