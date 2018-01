Australischer Schauspieler : Promi-Geburtstag vom 13. Januar 2018: Liam Hemsworth

vergrößern 1 von 1 Foto: Will Oliver 1 von 1

13.Jan.2018

Wird das noch was mit der Hochzeit von Liam Hemsworth und Miley Cyrus? Den funkelnden Verlobungsring trägt die Sängerin bereits seit 2016. In der Talk-Show von Ellen DeGeneres hatte sie damals allerdings klargestellt, dass ihr ein Trauschein nicht so wichtig sei.

Und was meint Liam Hemsworth, der heute 28 Jahre alt wird, zur Ehe? Der Schauspieler hatte sich zuletzt zumindest für die gleichgeschlechtliche Ehe in seiner australischen Heimat stark gemacht. Ansonsten hält sich das Paar ziemlich bedeckt, wenn es um die eigene Beziehung geht.

Gerüchte aber gibt es viele. Jüngst hieß es, die beiden würden sich Gedanken über Nachwuchs machen. Das äußerte zumindest ein anonymer Freund der Familie gegenüber dem australischen Magazin «NW». Vielleicht haben sie sogar schon geheiratet - auch diese Spekulation ist immer mal wieder im Umlauf. Es bleibt also spannend.

Immerhin sind die beiden seit acht Jahren, wenn auch mit einigen Unterbrechungen, ein Paar. Kennengelernt haben sie sich bei den Dreharbeiten zu der Nicholas-Sparks-Romanze «Mit Dir an meiner Seite» (2010), wo sie ein Liebespaar spielen.

Seine Schauspielkarriere hat Liam Hemsworth einige Zeit lang etwas heruntergefahren. Zuletzt war er an der Seite von Woody Harrelson in «Das Duell» (2016) in den Kinos zu sehen. In dem Western spielt Harrelson einen brutalen und mörderischen Prediger, dem Hemsworth das Handwerk legen will.

Die beiden kannten sich bereits aus der «Tribute von Panem»-Reihe, mit der Liam Hemsworth an der Seite von Jennifer Lawrence zum Teenie-Idol.

Ganz so erfolgreich wie sein ältere Bruder Chris Hemsworth («Avengers») ist Liam allerdings noch nicht. Und die beiden machen sich zuweilen Konkurrenz. Die Hauptrolle in Kenneth Branaghs Comic-Verfilmung «Thor» verlor Liam an seinen Bruder Chris. Für böses Blut aber hat das nicht gesorgt: «Wir sind zwar im Wettstreit, aber auf die bestmögliche Art», sagte Chris Hemsworth einmal dem «Hollywood Reporter». Mit Luke Hemsworth ist sogar ein dritte Bruder als Schauspieler tätig.

In diesem Jahr aber geht es mit Liams Karriere wieder voran. In seinem neuen Film «Killerman» spielt er einen kleinen Geldwäscher, der unter Gedächtnisverlust leidet. Ein Termin für den Kinostart des Action-Thrillers steht allerdings noch nicht fest.