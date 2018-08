Noch einmal Mafioso : Promi-Geburtstag vom 17. August 2018: Robert De Niro

Vor 45 Jahren drehten sie ihren ersten gemeinsamen Film - nun steht Robert De Niro erneut für Martin Scorsese vor der Kamera. Mit 75 Jahren schlägt er als Mafioso zu. Auch mit Verbalattacken gegen Donald Trump teilt der Schauspieler aus.

von dpa

17. August 2018, 00:01 Uhr

Auch mit 75 Jahren hat es Robert De Niro als Mafioso noch drauf. Mit schmierig zurückgekämmten Haaren, offener Lederjacke und zwei Knarren in der Hand steht er über seinem Opfer - so wirbt ein Poster für den Mafiathriller «The Irishman».

Mit De Niro, Al Pacino, Joe Pesci und Harvey Keitel hat Martin Scorsese ein altbewährtes Team zusammengetrommelt. Es ist der neunte gemeinsame Spielfilm der Altmeister De Niro und Scorsese, nach Klassikern wie «Taxi Driver», «Wie ein wilder Stier» und den Mafia-Dramen «Hexenkessel», «Good Fellas» und «Casino».

De Niro verwandelt sich jetzt in den Auftragsmörder Frank «The Irishman» Sheeran, dem nachgesagt wird, mehr als 25 Morde begangen zu haben. Der Film ist im Kasten, 2019 soll er herauskommen. Mit digitaler Nachbearbeitung will Scorsese die Figuren für mehrere Zeitebenen um Jahrzehnte verjüngen.

De Niro, der an diesem Freitag (17. August) 75 Jahre alt wird, steht zu seinem Alter, zumindest auf der Leinwand. In der anzüglichen Hochzeits-Komödie «The Big Wedding» (2013) mimte er einen alternden Schürzenjäger mit grauweißem Bart, der mit Potenzmitteln nachhelfen muss. Er haute in der Männer-Komödie «Last Vegas» als alter Kauz auf den Putz. Als sexwütiger Großvater in «Dirty Grandpa» (2016) überbot er sich dann mit derb-dämlichen Sprüchen an der Seite des Jungstars Zac Efron. Warum hängt ein Oscar-Preisträger von De Niros Format die Latte so niedrig?

Als Comedy-Star machte De Niro in den letzten Jahren zumindest kräftig Kasse. In der Erfolgskomödie «Reine Nervensache» mimte er einen für die Psychiater-Couch reifen Mafiaboss. In «Meine Braut, ihr Vater und ich» und den zwei Hit-Sequels ist er der unmögliche Schwiegervater, in «Man lernt nie aus» (2015) ein Rentner, der aus Langeweile Praktikant wird, Anne Hathaway mimte die junge Chefin.

«Ein bisschen von ihm steckt in mir. Auch ich kann mir ein Leben ohne Arbeit nicht vorstellen», sagte De Niro - damals 72 - vor dem Kinostart. «Aber in meinem Alter wird man nachdenklich. Ich habe schließlich höchstens noch 30 Jahre Karriere vor mir», witzelte er weiter.

Diese Slapstick-Auftritte sind Jahrzehnte und Welten von den Filmen entfernt, die De Niro zur Legende machten. Die Szenen, in denen er 1976 als einsamer «Taxi Driver» durch New Yorks düstere Straßen fährt, sind Kult. Er spielt die Figur seines in den Wahn abdriftenden Helden so dicht, dass der Film gut 40 Jahre später nichts von seiner verstörenden Eindringlichkeit verloren hat.

De Niro gilt seither als einer der größten Schauspieler Hollywoods - ein Experte für Außenseiter, gebrochene Charaktere und Menschen am Rande der Gesellschaft. Völlig in seinen Figuren aufzugehen war De Niros besondere Kunst. Besonders in seinen frühen Arbeiten bereitete er sich mit unendlicher Akribie auf seine Rollen vor. Für den Film «Wie ein wilder Stier» (1980), der die Lebensgeschichte des Boxers Jake La Motta erzählt, nahm er fast ein Jahr lang Unterricht bei der Boxlegende. Um in der zweiten Filmhälfte den alternden Champion überzeugend spielen zu können, legte er 25 Kilogramm Gewicht zu.

Die Mühe lohnte sich: Für das Boxer-Porträt wurde der Schauspieler mit einem Oscar als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet. Schon 1975 hatte er für seinen Auftritt als Vito Corleone in Francis Ford Coppolas vielfach preisgekröntem Werk «Der Pate II» einen Oscar als bester Nebendarsteller erhalten. De Niro lernte dafür monatelang den sizilianischen Dialekt.

Der Sohn einer italienisch-irischen Künstlerfamilie wuchs bei der Mutter im New Yorker Viertel Little Italy auf. Wegen seiner hellen Gesichtsfarbe hieß er dort nur Bobby Milk. Mit 16 verließ er die Schule und tingelte mit Theatergruppen herum. Seine Ausbildung erhielt er in Workshops von Lee Strasberg und Stella Adler.

De Niro hat kein Genre ausgelassen. Mit Jane Fonda glänzte er in dem romantischen Drama «Stanley & Iris» (1989), mit Al Pacino in dem Action-Thriller «Heat» (1995), mit Dustin Hoffman in der Politsatire «Wag the Dog» (1997).

Die letzte seiner bisher sieben Oscar-Nominierungen holte er 2013 für seine Nebenrolle als Vater eines depressiven Sohnes in der Tragikomödie «Silver Linings». Bei der Preisverleihung schnappte ihm aber Christoph Waltz («Django Unchained») die Trophäe weg.

Die Hollywood-Erfolge konnten De Niro nicht von seiner Heimatstadt weglocken. Der leidenschaftliche New Yorker betreibt dort mit seiner Produktionsfirma Tribeca das gleichnamige Filmfestival. Er hatte es nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 initiiert, um bei der Wiederbelebung der wirtschaftlich angeschlagenen Gegend im Süden von Manhattan zu helfen.

In New York lebt der sechsfache Vater mit seiner zweiten Frau, der Schauspielerin Grace Hightower. Ihr erster gemeinsamer Sohn, Elliot, wurde 1998 geboren. Mit 68 Jahren wurde De Niro dann noch einmal Vater. Eine Leihmutter brachte die Tochter Helen Grace 2011 zur Welt.

De Niro hat sich längst als lautstarker Gegner von Donald Trump geoutet. Bei der Vergabe der Tony-Theaterpreise im Juni beleidigte er den US-Präsidenten auf offener Bühne. «Ich will nur eines sagen: Fuck Trump! Es kann nicht mehr heißen: Weg mit Trump! Es heißt Fuck Trump!», wetterte der Schauspieler. In einer früheren Verbalattacke sprach er von seiner Bürgerpflicht, gegen «den Idioten» Trump Stellung zu beziehen.