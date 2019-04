Erfolgreicher Reality-Star : Promi-Geburtstag vom 18. April 2019: Kourtney Kardashian

Die Geschichte des Kardashian-Jenner-Clans ist eine einzige Erfolgsgeschichte. Auch Kourtney mischt als gewiefte Unternehmerin ordentlich mit.

von dpa

18. April 2019, 00:01 Uhr

Im Gespräch bleiben - da macht dem Kardashian-Jenner-Clan so schnell niemand etwas vor. Auch Kourtney Kardashian, die heute 40 wird, ist durch geschicktes Marketing und geballter Omnipräsenz in den sozialen Medien zum Star geworden.

Mehr als 76 Millionen Instagram-Follower hat die älteste Tochter von Kris Jenner und Robert Kardashian. Und die staunten kürzlich nicht schlecht über das Badewannenfoto, das das It-Girl vor rund einem Monat postete.

Da war nicht alles so, wie es eigentlich sein sollte: Eine ungewöhnlich Bein-Konstellation und eine verrutschte Brustwarze - auf den ersten Blick sieht alles nach einem Photoshop-Fehler aus. Oder steckt einfach ein geschäftstüchtiges Kalkül dahinter? Egal. Das Foto ging jedenfalls um die Welt und alle sprachen darüber.

Eine bessere Werbung für ihre neue Lifestyle-Website Poosh, die vom Spitznamen ihrer Tochter Penelope inspiriert ist, kann man sich kaum denken. Zu kaufen gibt es in dem Online-Shop vornehmlich Beauty- und Wellness-Produkte.

Mit Khloé und Kim war die dreifache Mutter Kourtney bereits mit der Mode-Boutiquen-Kette Dash erfolgreich, dem ersten Geschäft als Familie. Inzwischen sind die Läden nach zwölf erfolgreichen Jahren im letzten Jahr allerdings geschlossen worden.

Ganz so erfolgreich wie ihre Halbschwester Kyle Jenner, die erst kürzlich die jüngste Selfmade-Milliardärin wurde, ist Kourtney zwar nicht, aber ein Gesamtvermögen von - laut «Forbes» geschätzten - 35 Millionen Dollar kann sich auch sehen lassen. Auch die 1,52 Meter große Kourtney ist ein Big Player.

Auch wenn sie mit der Reality-Serie: «Keeping Up with the Kardashians», die 2007 startete, bekannt wurde, so hat Kourtney Kardashian doch auch ohne ihren Familien-Clan schon einiges probiert.

Ursprünglich wollte sie sogar einmal Anwältin werden und in die Fußstapfen ihres verstorbenen Vaters treten, der einst zum Verteidigungs-Team von O.J. Simpson gehörte. Sie schloss schließlich ein Studium der Theaterwissenschaften ab und eröffnete anschließend in Los Angeles die Kinder-Modeboutique Smooch. Zu ihrem 22. Geburtstag bekam sie Brustimplantate.

Erste TV-Erfahrung sammelte bereits in der kurzlebigen Serie «Filthy Rich: Cattle Drive» (2004), in der sie als Höhepunkt eine Klapperschlange essen musste. Aber zimperlich war Kourtney Kardashian noch nie: In «Keeping Up with the Kardashians» wurde die Geburt ihres ersten Kindes gezeigt.