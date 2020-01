Der letzte Gitarren-Boss : Promi-Geburtstag vom 26. Januar 2020: Eddie van Halen

Mit seiner Gitarre hat Eddie van Halen die Rockmusik geprägt. Die nach ihm und seinem Bruder benannte Band Van Halen feierte Welterfolge. Jetzt wird Eddie van Halen 65 Jahre alt - aber um ihn und die Band scheint es schlecht zu stehen.

Avatar_prignitzer von dpa

26. Januar 2020, 00:01 Uhr

Eddie van Halen hört keine Musik. Als «letzten Gitarren-Boss» hat ihn das Branchenmagazin «Billboard» einmal gefeiert, aber der weltberühmte Musiker macht noch nicht einmal im Auto das Radio an.

«Ich ziehe das Geräusch des Motors vor», sagte Van Halen dem Magazin. «Ich höre mir gar keine Musik an. Das ist eine komische Sache, aber das ist schon mein ganzes Leben lang so. Ich könnte gar kein zeitgenössisches Album machen, wenn ich es wollen würde, denn ich weiß nicht, wie zeitgenössische Musik sich anhört.»

Trotzdem begeistert Van Halen, der heute 65 Jahre alt wird, mit seiner Musik schon seit Jahrzehnten Millionen Fans auf der ganzen Welt. «Jump» wurde 1984 zum internationalen Chart-Hit und ist bis heute ein Partyklassiker. Die Hard-Rock-Band Van Halen ist ein Familienunternehmen: Eddie spielt Gitarre, sein Bruder Alex Schlagzeug und Eddies Sohn Wolfgang ist seit einiger Zeit Bassist.

«Die meisten Menschen wollen nach Hollywood», sagte Eddie van Halen in einem seiner seltenen Interviews einmal dem Magazin «Esquire». «Sie wollen Stars sein, sie wollen Rockstars sein. Diesen Gedanken hatten wir in der Van Halen-Familie nie.»

Vielleicht ist das auch der Grund, warum es mit den wechselnden familien-externen Sängern der Band nicht immer rund lief. Gründungssänger David Lee Roth wurde mehrfach ersetzt und ist zwar seit 2007 wieder offiziell dabei, beide Seiten geben aber offen zu, dass die Zusammenarbeit nicht immer einfach ist.

Die Van Halen-Brüder wurden im niederländischen Amsterdam geboren und wanderten als Kinder mit ihren Eltern nach Kalifornien aus. Schon früh begannen sie, Gitarre und Schlagzeug zu spielen, gewannen Musikwettbewerbe und gründeten schließlich schon zu Schulzeiten die Band Van Halen. «Ich kann mir niemanden vorstellen, der mehr Glück in seinem Leben hatte als ich», sagt Eddie van Halen. «Ich habe ziemlich viel Bullshit in meinem Leben durchgemacht, aber ich spiele seit Beginn mit meinem Bruder und jetzt auch mit meinem Sohn in der Band. Ich glaube nicht, dass das irgendjemand anders in der Musikwelt von sich sagen kann. Ich kenne niemanden, der mit seinem Sohn und seinem Bruder Musik macht.»

Die Band blieb über Jahrzehnte erfolgreich, privat aber lief es für Eddie van Halen schwieriger. Von seiner ersten Ehefrau, der Schauspielerin Valerie Bertinelli, ließ er sich 2007 scheiden. 2009 heiratete er Janie Liszewski. Immer wieder sprach er offen über seine Alkohol- und Drogensucht. Von der ist er inzwischen nach eigenen Angaben zwar los, doch der Exzess hinterließ Spuren und Van Halen erkrankte an Zungenkrebs.

Den hatte er eigentlich schon überwunden, doch in letzter Zeit ist es so ruhig um die Band Van Halen und ihren Gitarristen geworden, dass Fans sich große Sorgen machen. Immer wieder gab es Gerüchte über eine neue Tour, doch nichts passierte. Der Krebs sei zurückgekehrt, diesmal am Kehlkopf, heißt es. Eddie van Halen wollte sich dazu bislang nicht selbst äußern. «Van Halen wird nicht in der Weise zurückkommen wie du es kennst», kommentierte Sänger Roth lediglich jüngst in einem Interview. «Und abgesehen davon hat Eddie seine eigene Geschichte zu erzählen. Es steht mir nicht zu, für ihn zu sprechen.»