Stimmungskanone : Promi-Geburtstag vom 3. Februar 2018: Tony Marshall

Spätestens seit der «Schönen Maid» gilt er als Muntermacher der Nation: Tony Marshall. Zum 80. Geburtstag denkt er an das Alter, aber nicht an den Ruhestand - und bringt für Senioren eine CD heraus.

von dpa

03. Februar 2018, 00:01 Uhr

Der Muntermacher der Nation wird 80 - doch an Ruhestand denkt er noch lange nicht. Eher daran, wie man ein Altenheim zur Disco umfunktionieren kann.

Zum Geburtstag (3. Februar) gibt Tony Marshall ein neues CD-Album heraus. Titel: «Senioren sind nur zu früh geboren.» Darin besingt er das Alter und macht das, was er am besten kann: Gute Laune verbreiten.

Seit mehr als 60 Jahren gibt der Baden-Badener auf der Bühne die Stimmungskanone: Immer fröhlich, ewig jugendlich braungelockt und im Gepäck Lieder wie «Bora-Bora» oder «Heute hau’n wir auf die Pauke». Und natürlich die «Schöne Maid» - jenes Lied, mit dem er 1971 seinen Durchbruch hatte und das dem ausgebildeten Opernsänger anfangs die Schamesröte ins Gesicht trieb.

Als er es zum ersten Mal im Aufnahmestudio singen sollte, trank er sich vorher einen an. Der Text mit dem ganzen «Hojahojaho» war ihm nur peinlich. Inzwischen steht er zum Schlagersänger-Dasein und auch zur «Schönen Maid»: «Wenn so viele Menschen das Lied lieben, muss ja was dran sein.»

Kürzlich hat er es auf Deutsch und Englisch mit der Rockröhre Anastacia gesungen. Danach kniete sich der US-Weltstar vor Tony Marshall nieder. «Das war toll.» Eine Wertschätzung für den Schlager, die er hierzulande schmerzlich vermisst.

Vor wenigen Jahren noch war Tony Marshall als musikalischer Reiseführer für die ZDF-Reihe «Viva la Musica» auf Mallorca und in New York, er tourte mit den «Stars der Volksmusik» durch Deutschland und stand unzählige Male als Milchmann Tevje im Musical «Anatevka» auf der Bühne. Heute, so findet er, komme vor lauter Koch-Shows, Krimi-Serien und Comedy-Reihen der Schlager im Fernsehen viel zu kurz. Auch deshalb will er noch jenseits der 80 weiter durch das Land reisen: «Ich will unterhalten und Freude bringen.»

Dabei hatte Herbert Anton Hilger, so sein bürgerlicher Name, einmal ganz andere Pläne. An sich wollte der an den Musikhochschulen in Freiburg und Karlsruhe ausgebildete Künstler Opernsänger werden. Doch dann wäre seine Familie «verhungert», sagt er. An die 10.000 Auftritte und 2,5 Millionen gefahrene Auto-Kilometer für Tourneen später hat Tony Marshall als Schlagersänger längst Kult-Status erreicht.

Dass er im Laufe der Jahrzehnte nicht nur in glanzvollen Sälen sang, sondern auch durch Vereinsheime von Schützen, Kaninchen- oder Taubenzüchtern tingelte, stört ihn nach eigenem Bekunden nicht. Hauptsache er hat Kontakt zum Publikum. Schließlich wollte er immer «Einer wie Du» sein, so der Titel seiner vor Jahren erschienenen gleichnamige Biografie.

In seiner Heimatstadt ist er das: «Er ist hier geboren und aufgewachsen, jeder kennt ihn», sagt Oberbürgermeisterin Margret Mergen (CDU). Mit seiner Musik habe er viele Brücken gebaut - und Baden-Baden hat dafür nach ihm einen Weg benannt. Auch eine Rose wurde «Schöne Maid» getauft.

Tony Marshall ist in einer musikbegeisterten Familie aufgewachsen. Er war früh im Chor, spielt unter anderem Klavier, Geige, Gitarre, Akkordeon sowie Flöte und singt Schlager, Volksmusik, Musical-Melodien und Welthits in acht Sprachen. Die Söhne Pascal und Marc sind in seine Fußstapfen getreten und ebenfalls Sänger. Bei seinen fünf Enkeln und dem kleinen Urenkel hat Tony Marshall zumindest eine Begeisterung für Musik entdeckt.

Das Alter treibt ihm nach eigenem Bekunden keine Sorgenfalten auf die Stirn. «Ich bin fit wie ein Turnschuh und mache so lange weiter wie es geht.» Auf den 80. Geburtstag blickt Tony Marshall, der seit Jahrzehnten mit seiner Jugendliebe Gaby verheiratet ist, «mit großer Freude und einigen Erwartungen». Sohn Marc hat eine große Überraschungsfete organisiert. Einige prominente Weggefährten werden dabei sein. Mit ihnen will Tony Marshall zur Feier des Tages ein Gläschen badischen Spätburgunder trinken. Und, so sagt er: «Da werden wir noch mal richtig auf die Pauke hauen.»

Sein größter Wunsch? Dass ihm seine drei Kinder - Stella, Marc und Pascal - ein Ständchen bringen. Seinen Teil will er natürlich auch beitragen und selbst singen. Denn, so sagt er: «Musik ist mein Leben.»