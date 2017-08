Schauspielerin : Promi-Geburtstage vom 7. August 2017: Charlize Theron

vergrößern 1 von 1 Foto: Paul Zinken 1 von 1

Charlize Theron hat in letzter Zeit Lust auf ordentlich Action. In «Mad Max: Fury Road» (2015) braust die Schauspielerin durch eine apokalyptische Welt und in dem rasanten Gib-Gummi-Streifen «Fast & Furious 8» spielt sie eine Bösewichtin.

Auch in ihrem neuen Film «Atomic Blonde», den die Oscar-Preisträgerin kürzlich bei der Weltpremiere in Berlin vorstellte, geht es ordentlich zur Sache. In dem Actionthriller verkörpert Theron eine Spionin, die kurz vor dem Mauerfall gefährliche Doppelagenten in Berlin aufspüren soll.

Es gibt zahlreiche Kampfszenen und nicht nur die Stuntleute haben sich bei den Dreharbeiten reichlich blaue Flecken geholt. «An einigen Tagen war es schon schwer aus dem Bett zu kommen», sagte der Hollywoodstar, der heute 42 Jahre alt wird, der Deutschen Presse-Agentur.

Hollywood ist schon lange Therons Wahlheimat, doch in Afrika verbrachte sie ihre Kindheit. Als Tochter eines deutsch-französischen Einwanderpaares wuchs sie im weißen Arbeitervorort Benoni bei Johannesburg auf. Als sie 15 war, versuchte der alkoholkranke Vater vor ihren Augen, die aus Deutschland stammende Mutter umzubringen. In Notwehr erschoss die Mutter den Vater.

An der Seite von Keanu Reeves fiel die schöne Blonde in der Horror-Parabel «Im Auftrag des Teufels» 1997 erstmals auf. Es folgten «Gottes Werk und Teufels Beitrag», die Woody-Allen-Komödie «Im Bann des Jade Skorpions» und der Actionthriller «The Italian Job - Jagd auf Millionen».

Ihren Oscar (2004) hat Theron allerdings einer Rolle zu verdanken, in der die schöne Südafrikanerin kaum zu erkennen war. Mit 14 Extra-Kilos, fettigen Haaren und fleckigem Make-up verwandelte sich die damals 28-Jährige in dem Drama «Monster» in eine männermordende Prostituierte.

Rabiat war auch die Verwandlung für den Action-Knaller «Mad Max: Fury Road» - Charlize Theron rasierte sie sich den Kopf fast kahl. «In meinem Job geht es nicht um Schönheit», sagte sie 2012 der Deutschen Presse-Agentur. «Ich glaube, ich habe nie einen Job bekommen, nur weil ich schön bin. Du musst beweisen, dass du die Fähigkeit dazu hast. Es geht nicht nur um das Aussehen.»

von dpa

erstellt am 07.Aug.2017 | 00:01 Uhr