Kriminalität : R. Kelly vor Prozess in New Yorker Gefängnis überstellt

Im August soll der mehrfach verschobene Prozess gegen den früheren Popstar R. Kelly in New York starten. Bereits jetzt wurde er aus seinem Chicagoer Gefängnis überführt.

New York | Wenige Monate vor dem derzeit angesetzten Prozessbeginn ist der frühere Pop-Superstar R. Kelly (54) aus einem Gefängnis in Chicago nach New York überstellt worden. Kelly sei am Dienstag in das Metropolitan Detention Center im Stadtteil Brooklyn gebracht worden, berichteten US-Medien. Das Gefängnis führte Kelly am Mittwoch online als Insassen auf. I...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.