Corona-Krise : Rage Against The Machine holen Reunion-Tour 2022 nach

Wegen Corona musste Rage Against The Machine die von Fans heiß erwartete Reunion-Tour absagen. Nun verkündet die US-Band neue Termine.

Berlin | Die US-Band Rage Against The Machine („Killing in the Name“) will ihre Reunion-Tour im Frühling 2022 nachholen. „Wir sehen euch im nächsten Jahr“, schrieb die Band bei Twitter und Facebook. Die Tour hätte nach neunjähriger Band-Pause eigentlich im März 2020 starten sollen - auch in Deutschland, Österreich, Großbritannien, Frankreich und Polen stand...

