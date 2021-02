Schauspieler : Ralf Moeller fühlt sich dank veganer Ernährung fitter

Die richtige Ernährung hat für viele Menschen eine hohe Priorität. Schauspieler Ralf Moeller hat für sich eine Entscheidung getroffen.

Bad Vilbel | Schauspieler und Ex-Bodybuilder Ralf Moeller fühlt sich dank veganer Ernährung deutlich fitter. „Ich bin heute besser in Form als mit 45, und da war ich auch schon gut in Form“, sagte der 62-Jährige am Sonntag dem privaten Radiosender Hit Radio FFH. ...

