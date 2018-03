US-Justiz : Rapper DMX muss wegen Steuerhinterziehung ins Gefängnis

Er hat mehrere Jahre keine Steuern gezahlt und bekommt mehr als ein Jahrzehnt später die Quittung: Rapper DMX muss für ein Jahr in den Knast.

von dpa

29. März 2018, 09:15 Uhr

Der US-Rapper DMX (47) muss wegen Steuerhinterziehung für ein Jahr ins Gefängnis. Das entschied am Mittwoch (Ortszeit) ein Gericht in New York.

«Das heutige Urteil zeigt, dass Ruhm kein Freifahrtschein bedeutet», erklärte der zuständige Staatsanwalt. Der Musiker hatte sich in dem Prozess für schuldig erklärt.

Der Rapper, der eigentlich Earl Simmons heißt, hatte nach Angaben der Staatsanwaltschaft von 2002 bis 2005 rund 1,7 Millionen Dollar Steuern hinterzogen und später alles versucht, die Summe nicht zurückzahlen zu müssen. Mit dem Gesetz geriet DMX schon öfter in Konflikt, er saß mehrfach wegen Drogenmissbrauchs, Diebstahls und Körperverletzung im Gefängnis.

Der 47-Jährige veröffentlichte zwischen 1998 und 2003 mehrere Nummer-eins-Alben in den USA und nahm 2015 zusammen mit dem deutschen Rapper Kay One den Song «Ride Till I Die» auf. Außerdem trat er in mehreren Filmen auf.