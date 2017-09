Baby-News : Rapper Macklemore wird erneut Vater

vergrößern 1 von 1 Foto: Britta Pedersen 1 von 1

erstellt am 29.Sep.2017 | 10:07 Uhr

Der US-Rapper Macklemore (34) wird zum zweiten Mal Vater. Das verkündete der Musiker in einem Video auf Instagram.

«Ihr seid so ein wichtiger Teil unseres Lebens, deshalb will ich euch ein kleines Geheimnis verraten», sagt er darin an seine Fans gerichtet. Dann geht der 34-Jährige zu seiner Ehefrau Tricia, die Tochter Sloane auf dem Arm hält: «Tricia ist schwanger, und heute erfahren wir das Geschlecht unseres Kindes.»

Der Rapper schneidet daraufhin eine blau-rosa Torte mit den Aufschriften «Junge» und «Mädchen» an, woraufhin ein Zettel zum Vorschein kommt. Darauf steht aber nicht das Geschlecht, sondern die Ankündigung eines Konzerts in seiner Heimatstadt Seattle. «Beide Ankündigungen sind wahr» schrieb Macklemore zu dem Clip.

Der US-Amerikaner brachte zusammen mit Sänger Ryan Lewis Hits wie «Can't Hold Us» und «Thrift Shop» heraus und setzt sich seit Jahren für die Homo-Ehe ein. Seinen Toleranzsong «Same Love» will Macklemore am Sonntag beim australischen Rugby-Finale in Sydney singen, was für einigen Ärger sorgt. Denn in dem Land läuft momentan eine Bürgerbefragung zur Homo-Ehe. Gegner kritisieren den Auftritt des Sängers.

