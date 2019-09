Horrorkomödie : «Ready or Not» - Eine Braut kämpft ums Überleben

Ein irres Fangenspiel eskaliert in der Horrorkomödie «Ready or Not» zu einem Kampf auf Leben und Tod zwischen einer Braut und ihrer neuen Familie.

Avatar_prignitzer von dpa

23. September 2019, 09:50 Uhr

Eigentlich geht es für Grace um etwas sehr Schönes: Sie möchte heiraten. Die Familie aber, die sie sich damit anlacht, die ist nicht nur sehr wohlhabend, sondern auch in gleichem Maße extravagant und speziell.

So gehört es bei den Le Domas seit jeher zur (vermeintlich) guten Tradition, dass jedes neue Familienmitglied sich zunächst bei einem Spiel um Mitternacht zu bewähren hat. Während Grace sich irgendwo im Anwesen vor den anderen verstecken muss, machen sich die Familienmitglieder auf die Suche - es wird ein unerbittliches Spiel um Leben und Tod.

Die stark an Hollywoodstar Margot Robbie erinnernde Hauptdarstellerin Samara Weaving («Three Billboards Outside Ebbing, Missouri») erweist sich von Anfang an als größtes Argument für den Film. Wie sich die Australierin hier innerhalb von eineinhalb Stunden von der romantischen Braut zur toughen Kämpferin entwickelt, ist großes und in gewisser Hinsicht emanzipatorisch wertvolles Kino. Denn nur weil es die Familientradition so will, dass die hübsche Blondine am Ende des Tages getötet wird, so muss das ja noch lange nicht bedeuten, dass diese sich das so einfach gefallen lässt.

Und so jagt in «Ready or Not» eben ein ganzer Haufen (Möchtegern-)Aristokraten hinter einem unschuldig dreinschauenden Mädel vom Lande her - es macht einen Riesenspaß zu sehen, wie sich die Machtverhältnisse innerhalb von gerade einmal 90 Minuten immer wieder verschieben und die Jäger selbst zu Gejagten werden. Die Regisseure Matt Bettinelli-Olpin und Tyler Gillett inszenieren «Ready or Not» trotz seines komödiantischen Grundtons durchaus gewalttätig. Mal greift Grace ungeahnt in einen rostigen Nagel, ein anderes Mal sieht man in Nahaufnahme, wie sich ein Stück Draht tief in ihre Haut bohrt - von den vielen Kopfschüssen mittels Pfeil und Bogen oder Pistole ganz zu schweigen.

Der Adel kommt bei dieser gleichermaßen amüsanten wie ziemlich brutalen Bluthatz durch das prunkvolle Schloss alles andere als gut weg. Immerhin jagt er eine ganze Nacht mordend hinter einer einzigen Person her, ohne genau zu wissen warum. Da bleibt einem das Lachen trotz der starken Heldin und einiger Slapstick-Momente am Ende dann doch im Hals stecken.

-Ready or Not, USA 2019, 95 Min, FSK ab 16, von Matt Bettinelli-Olpin und Tyler Gillett, mit Samara Weaving, Adam Brody, Mark O’Brien.