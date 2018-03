Neues aus Hollywood : Regisseur Joe Wright in Thriller-Laune

Mit dem historischen Drama «Die dunkelste Stunde» konnte er punkten. Jetzt plant Regisseur Joe Wright einen Thriler.

von dpa

28. März 2018, 12:11 Uhr

Sein Oscar-prämiertes Polit-Drama «Die dunkelste Stunde», in dem Gary Oldman als Winston Churchill glänzt, brachte Regisseur Joe Wright (45, «Abbitte») zuletzt viel Lob ein. Nun will der Brite einen Psychothriller drehen. Dem «Hollywood Reporter» zufolge bringt er den Bestsellerroman «The Woman in the Window» des US-Autors A. J. Finn auf die Leinwand.

Die Geschichte im Stil von Alfred Hitchcocks «Das Fenster zum Hof» dreht sich um eine junge Frau, die zurückgezogen in ihrer New Yorker Wohnung lebt und von dort aus ihre Nachbarn beobachtet. Sie wird Zeugin eines Verbrechens, das ihr Leben auf den Kopf stellt. Das Drehbuch stammt von Tracy Letts, der für sein Theaterstück «August: Osage County» mit dem Pulitzer-Preis geehrt wurde.