Neues aus Hollywood : Regisseurin für Margot Robbie gefunden

Im Moment steht sie noch für Quentin Tarantino vor der Kamera: Margot Robbie ist gut im Geschäft.

von dpa

18. April 2018, 11:40 Uhr

Für den geplanten Film über die Comic-Figur Harley Quinn mit Hauptdarstellerin Margot Robbie (27, «The Wolf of Wall Street») ist nun eine Regisseurin an Bord. Wie das Branchenblatt «Variety» berichtet, soll Cathy Yan die Regie übernehmen.

Die Australierin Robbie, die zuletzt in «I, Tonya» glänzte, steht schon eine Weile für das Comic-Abenteuer fest. Sie war bereits als Quinn-Bösewichtin in «Suicide Squad» an der Seite von Jared Leto (als Joker) zu sehen. Die Dreharbeiten sollen Ende des Jahres starten, wenn Robbie den Tarantino-Film «Once Upon a Time in Hollywood» abgedreht hat. Yan ist ein Hollywood-Neuling. Die frühere «Wall Street»-Reporterin stellte im Januar beim Sundance-Filmfestival ihren Debütspielfilm «Dead Pigs» vor.