US-Autor : Reiseschriftsteller im Lockdown: Paul Theroux wird 80

Seit mehr als 50 Jahren bereist Paul Theroux die Welt und schreibt darüber. Seine Bücher begeistern Fans weltweit. Jetzt wird der US-Autor 80 - und hofft in der Corona-Krise auf eine Rückkehr des Reisens.

New York | Nach dem Universitätsabschluss verließ Paul Theroux erstmals für längere Zeit seine US-amerikanische Heimat - und von da an ließ ihn das Reisefieber nicht mehr los. Im heutigen Malawi habe er damals in den frühen 1960er Jahren alles gefunden, worauf er gehofft habe, sagte der Schriftsteller jüngst der BBC. „Gute Menschen, die Freunde wurden, eine n...

