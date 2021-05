Schauspieler : Robert De Niro wird wegen Oberschenkel-Verletzung behandelt

Eigentlich dreht Robert De Niro gerade einen Thriller. Nun aber hat sich der 77-Jährige eine Verletzung zugezogen und muss behandelt werden.

Los Angeles | Oscar-Preisträger Robert De Niro (77, „Der Pate“) wird nach einer Oberschenkel-Verletzung ärztlich behandelt. Der Schauspieler, der sich zu Dreharbeiten für den Thriller „Killers of the Flower Moon“ im US-Staat Oklahoma aufhielt, habe sich dort in seinem Haus eine Quadrizeps-Verletzung zugezogen, teilte sein Sprecher am Freitag mit. Er werde nun in...

