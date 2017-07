Begeisterung in Gummistiefeln : Rockfans trotzen bei Roskilde-Festival dem Regen

Auch wenn das Roskilde-Festival in diesem Jahr nicht die ganz großen Namen zu bieten hatte, lösten Foo Fighters, Lorde, The XX und Solange Begeisterung aus. Am Samstag geht das Festival nach acht Tagen zu Ende.