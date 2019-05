Programmänderung : RTL ehrt Niki Lauda mit Themenabend

RTL als Formel-1-Sender trauert um den gestorbenen Niki Lauda und widmet ihm noch am Dienstag einen ganzen Themenabend von 20.15 Uhr bis Mitternacht. In der Sondersendung «Servus, Niki! Abschied von einer Legende» begrüßt Moderator Florian König zunächst Gäste wie Ralf Schumacher, wie RTL am Dienstagmittag mitteilte.

von dpa

21. Mai 2019, 13:47 Uhr

Um 20.45 Uhr soll dann die Dokumentation «Niki Lauda: mein Leben am Limit» folgen. Anschließend zeigt RTL ab 21.55 Uhr den Spielfilm «Rush – Alles für den Sieg» mit Daniel Brühl als Niki Lauda und Chris Hemsworth als James Hunt. Nach einem kurzen Talk danach folgt dann das «RTL Nachtjournal». Die Sendungen «Nachtschwestern», «Sankt Maik» und «Schmidt – Chaos auf Rezept» entfallen an diesem Dienstag.