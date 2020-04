Vier Teile : RTL-Late-Night-Show mit Oliver Pocher und Ehefrau Amira

Laut Comedian Oliver Pocher «wird es Zeit für eine Sendung, die sich alles traut». Erster Ausstrahlungstermin ist der 15. Mai.

Avatar_prignitzer von dpa

29. April 2020, 22:13 Uhr

Comedian Oliver Pocher (42) und seine Ehefrau Amira bekommen eine vierteilige Late-Night-Show bei RTL. Die Live-Sendung mit dem Titel «Pocher - gefährlich ehrlich» soll erstmalig am 15. Mai um 23.15 Uhr ausgestrahlt werden, wie der Kölner Privatsender mitteilt.

Ausstrahlungstermine für weitere geplante Folgen waren zunächst nicht bekannt. «Es wird dringend Zeit für eine gefährlich ehrliche Sendung bei RTL. Und es wird Zeit für eine Sendung, die sich alles traut, kein Blatt vor den Mund nimmt und genau hinschaut, was so alles auf den Kanälen passiert. Bei Instagram, TikTok, Facebook», wird Pocher in der Mitteilung zitiert.

Bereits Anfang des Monats war bekannt geworden, dass das Ehepaar einen eigenen Podcast bekommt. Er trägt den Titel «Die Pochers hier!» und wird im wöchentlichen Ryhthmus veröffentlicht.