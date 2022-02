Fussball : RTL zeigt Europa-League-Spiele mit Dortmund und RB Leipzig

Beim Start der K.o.-Runde mit zwei Fußball-Bundesligisten in der Europa League zeigt der TV-Sender RTL das Hinspiel von RB Leipzig gegen Real Sociedad San Sebastián am 17. Februar (21.00 Uhr). Zuvor überträgt der Free-TV die Schlussphase der Partie Borussia Dortmund gegen Glasgow Rangers (18.45 Uhr), wie RTL am Donnerstag mitteilte.

Die komplette BVB-Übertragung läuft beim kostenpflichtigen Streamingdienst RTL+. Auch die übrigen Partien laufen dort. Das Rückspiel der Dortmunder in Glasgow am 24. Februar (21.00 Uhr) soll komplett im Free-TV bei RTL zu sehen sein....

