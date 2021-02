The Masked Singer : Ruth Moschner: „Gregor Gysi wäre natürlich der Burner“

Kaum ist eine Staffel „The Masked Singer“ zu Ende, kommt schon die nächste. Ruth Moschner, erfahrenes Mitglied im Rate-Team, sieht darin kein Problem. Vielmehr hat sie ein paar Wünsche, welche Promis bitteschön endlich unter den Masken stecken sollten.

Köln | Wenn am Dienstag (20.15 Uhr) auf ProSieben wieder Prominente in albernen Kostümen auf die Bühne treten, sitzt Ruth Moschner in der ersten Reihe. Die Moderatorin gehört - nach einer kurzen Pause - wieder zum Stamm-Rateteam von „The Masked Singer“, der Sh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.