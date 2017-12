Jede Menge Kohle : Ruzowitzky verfilmt Hesses «Narziss und Goldmund»

vergrößern 1 von 1 Foto: Herbert Neubauer 1 von 1

von dpa

erstellt am 15.Dez.2017 | 13:41 Uhr

Oscar-Preisträger Stefan Ruzowitzky («Die Fälscher») plant einen Film nach Hermann Hesses Roman «Narziss und Goldmund». Für sein Projekt erhält der Österreicher 700 000 Euro aus der Filmförderung des Bundes, der nach der jüngsten Jury-Entscheidung 14 Filmvorhaben sowie neun Drehbücher mit insgesamt 6,12 Millionen Euro unterstützt. Das teilte das Büro von Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) am Freitag mit.

Gefördert werden unter anderem auch der Film «Darkroommörder» von Rosa von Praunheim (500 000 Euro), «Ken - The Movie» über den amerikanischen Musiker Ken Stringfellow von Claudia Rorarius (220 000 Euro), «Die Frau des Piloten» von Anne Zohra Berrached über einen der Attentäter des 11. September 2001 (500 000 Euro).

Förderung geht auch an das Projekt «Adventures of a Mathematician» von Thorsten Klein (500 000 Euro) über den in die USA emigrierten jüdischen Mathematiker Stan Ulam (1909-1984) sowie an «Nahschuss» von Regisseurin Franziska Stünkel (350 000 Euro). Das Projekt «Curveball» von Regisseur Johannes Naber über den BND-Biowaffenexperten Arndt Wolf wird mit 700 000 Euro vom Bund unterstützt.