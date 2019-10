Familienglück : Ryan Reynolds zeigt sich mit Frau, Baby und Wald

Sie sind seit sieben Jahren verheiratet und wurden erst kürzlich Eltern ihres dritten Kindes. Nun zeigt Ryan Reynolds seinen Fans zum ersten Mal ein Foto mit Blake Lively und ihrem gemeinsamen Baby.

17. Oktober 2019, 09:19 Uhr

Der kanadische Schauspieler Ryan Reynolds (42, «Dead Pool») hat ein Foto geteilt, das ihn mit Ehefrau Blake Lively (32, «Gossip Girl») und dem gemeinsamen Baby zeigt.

Auf dem am Mittwoch (Ortszeit) getwitterten Bild ist das Paar mit seinem dritten Kind in einem herbstlich-sonnigen Wald zu sehen. Um die Privatsphäre des Kindes zu schützen, ist das Gesicht des Babys unkenntlich gemacht.

Reynolds Kommentar zu dem Bild: «Ich liebe B.C.! Ich möchte, dass meine Töchter denselben natürlichen Spielplatz erleben, auf dem ich aufgewachsen bin.» B.C. steht für British Columbia, die kanadische Provinz, in deren größter Stadt Vancouver er geboren wurde. Reynolds ruft außerdem dazu auf, am 21. Oktober an den Wahlen in Kanada teilzunehmen.

Das dritte Kind von Reynolds und Lively, ein Mädchen, kam vor wenigen Wochen zur Welt. Das Paar, das 2012 heiratete, hat bereits die Töchter James (4) und Inez (2).