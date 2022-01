ProSieben-Show : Sänger Eloy de Jong bei „The Masked Dancer” enttarnt

Bis ins Halbfinale hat er es geschafft, danach war Schluss: Popsänger Eloy de Jong ist bei „The Masked Dancer“ ausgeschieden. Viel Lob von der Jury gab es trotzdem.

Avatar_prignitzer von Jane Doe

21. Januar 2022, 00:57 Uhr

Bis ins Halbfinale hat er es geschafft, danach war Schluss: Popsänger Eloy de Jong ist bei „The Masked Dancer“ ausgeschieden. Viel Lob von der Jury gab es trotzdem.

Einem Superhelden wird der Stecker gezogen: Der niederländische Popsänger Eloy de Jong ist im Halbfinale der ProSieben-Show „The Masked Dancer” ausgeschieden.

Der 48-Jährige erhielt am Donnerstagabend in Köln die wenigsten Zuschauerstimmen und musste seine Maske ablegen. In den vergangenen Wochen war er als „Maximum Power” in einem lila- und orangefarbenen Heldenkostüm mit einem glitzernden Blitz auf der Brust aufgetreten. „Ich bin eigentlich ganz happy, dass das Ding jetzt endlich abkam”, sagte der Sänger, der Anfang der 1990er Jahre als Mitglied der Boygroup Caught in the Act bekannt wurde, nachdem er seine Maske abgenommen hatte. Das Tanzen habe ihm aber viel Spaß gemacht.

Mehrere Hinweise hatten die Jury bereits auf die Spur des Sängers gebracht: So wurden als ein Indiz Tulpen präsentiert. Aus dem Rateteam tippte schließlich Alexander Klaws auf de Jong, während sein Kollege Steven Gätjen den Entertainer Bürger Lars Dietrich unter der Maske vermutete. Gastjurorin Annemarie Carpendale tippte auf Benjamin Boyce, der auch bei Caught in the Act sang.

Mit seinem imposanten Kostüm und einer Choreografie mit roboterhaften Elementen hatte sich „Maximum Power” viel Jury-Lob erarbeitet. Der Superheld tanzte zu „Black Hole Sun” von Soundgarden.

Jury und Zuschauer versuchen in der Sendung, verkleidete Promis anhand ihrer Tänze und mit Hilfe von Indizien zu erraten. In den ersten beiden Folgen waren bereits Ex-Boxer Axel Schulz und Sängerin Ute Lemper enttarnt worden. Die verbliebenen vier Masken werden im Finale am 27. Januar gelüftet.