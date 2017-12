Platz eins : Sahra Wagenknecht ist bei Talksendungen am gefragtesten

vergrößern 1 von 1 Foto: Karlheinz Schindler 1 von 1

von dpa

erstellt am 22.Dez.2017 | 12:16 Uhr

Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht (48) ist einem Medienbericht zufolge in diesem Jahr so oft wie kein anderer in Polit-Talksendungen zu Gast gewesen.

Insgesamt sei sie elf Mal bei «Anne Will», «Maybrit Illner», «hart aber fair» und «Maischberger» zu sehen gewesen, ergab eine Auswertung der Gästelisten der vier Sendungen durch das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Mit jeweils zehn Besuchen teilen sich demnach Peter Altmaier (CDU), Christian Lindner (FDP), Thomas Oppermann (SPD), Cem Özdemir (Grüne) und Ursula von der Leyen (CDU) den zweiten Platz. Wolfgang Kubicki (FDP) und Markus Söder (CSU) landen in der Auswertung mit jeweils neun Auftritten auf Platz drei. Katrin Göring-Eckardt (Grüne) und Alexander Graf Lambsdorff (FDP) belegen mit je acht Besuchen den vierten Platz. Norbert Röttgen (CDU) schafft es mit sieben Besuchen gerade noch unter die ersten fünf.

Auch in der Statistik beim Branchendienst «Meedia» liegt Sahra Wagenknecht vorn, allerdings gleichauf mit Ursula von der Leyen. «Meedia» habe die Sondersendungen im Bundestagswahlkampf nicht mitausgewertet, so der Autor der Analyse, Jens Schröder. Dadurch kommen beide Politikerinnen auf jeweils zehn Auftritte in den vier Talksendungen von ARD und ZDF. Nach den «Meedia»-Daten sind beide Politikerinnen nicht erst seit kurzem gefragte Gäste: Sahra Wagenknecht führt das Ranking des Branchendienstes bereits zum dritten Mal an, Ursula von der Leyen teilte sich 2012 die Spitzenposition bereits mit Wolfgang Kubicki.

Wie das RND weiter berichtete, hat Wagenknecht ihren Parteikollegen Gregor Gysi als präsentestes Talkshow-Gesicht der Linkspartei längst abgelöst. Gysi diskutierte demnach in diesem Jahr nur noch vier Mal in den vier Polit-Talksendungen. Wagenknecht stand der Auswertung zufolge bei 4 von insgesamt 31 Ausgaben auf der Gästeliste von «Anne Will» (ARD). Dreimal habe Sandra Maischberger die Fraktionsvorsitzende in ihrer ARD-Runde begrüßt. Je zweimal sei Wagenknecht bei «hart aber fair» von Frank Plasberg (ARD) sowie bei «Maybrit Illner» im ZDF zu Gast gewesen.