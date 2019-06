Deutsch-Klausur : Saša Stanišić schreibt Abi-Prüfung mit

Über Goethes Werk gibt es jede Menge Sekundärliteratur, über Stanišić nicht. Da müsse man selber nachdenken, findet der «Vor dem Fest»-Autor.

26. Juni 2019

Der Bestseller-Autor Saša Stanišić (41, «Herkunft») hat die Abitur-Deutschklausur in Hamburg mitgeschrieben - über seinen eigenen Roman.

«Freunde! Ich hab im Deutsch-Abi 13 Punkte geholt! "Vor dem Fest" ist in HH Abi-Lektüre, also schrieb ich mit und legte nach den 12 Zählern 1997 mit Goethes "Novelle" einen neuen Highscore hin. Das Ganze unter Pseudonym: Elisabeth von Bruck!», schreibt Stanišić auf dem Kurznachrichtenportal Twitter. Er fährt fort: «Fand Goethe übrigens leichter als Stanišić, da es bei Goethe ja immer nur darum geht, die Sekundärliteratur so umzuschreiben, dass es den Lehrern nicht arg auffällt. Bei Stanišić gibt es die so gut wie gar nicht, also muss man richtig selber nachdenken.»

Sein Roman «Vor dem Fest» (2014) war in diesem Schuljahr Prüfungsthema für Hamburgs Deutsch-Abiturienten. Deshalb war der Autor auch persönlich in Hamburger Schulen im Deutsch-Unterricht zu Gast.