Berlinale-Gewinner : Satire: „Bad Luck Banging or Loony Porn“

Verstörend, witzig, experimentell: Mit „Bad Luck Banging or Loony Porn“ hat Radu Jude auf der Berlinale den Goldenen Bären gewonnen.

Berlin | Schon die Anfangsszene hat es in sich. Die Satire „Bad Luck Banging or Loony Porn“ hat in diesem Jahr die wichtigste Auszeichnung der Berlinale gewonnen. Der rumänische Regisseur Radu Jude erzählt im Film von einer Lehrerin, die einen Amateurporno mit ihrem Mann dreht. Der Sexclip landet im Internet - und die Lehrerin muss sich schließlich in ihrer...

