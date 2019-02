Abschied : Schlagersänger Gus Backus ist tot

Schlagersänger Gus Backus («Da sprach der alte Häuptling der Indianer») ist tot.

von dpa

22. Februar 2019, 15:04 Uhr

Er starb am Donnerstag nach langer, schwerer Krankheit im Alter von 81 Jahren zu Hause in Germering nahe München, wie seine Kinder am Freitag der Deutschen Presse-Agentur mitteilten.