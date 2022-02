„Showtime of my Life“ bei Vox : Schock-Nachricht in TV-Show: Mickie Krause hat Krebs

In einer Vox-Sendung wollte Schlagerstar Mickie Krause auf eigentlich nur Krebsvorsorge aufmerksam machen. Dann wurde bei dem Sänger selbst Krebs diagnostiziert. So geht es dem 51-Jährigen jetzt.

Mickie Krause hat Blasenkrebs. Das erfuhr der Party-Sänger jetzt durch seine Teilnahme an TV-Sendung „Showtime of my Life“. Eigentlich wollte Krause in der Show für Früherkennung werben. Doch dann wurde bei ihm selbst Krebs diagnostiziert. Der 51-Jährige machte die Vox-Show trotzdem weiter. Aufgeben für Krause keine Option „Am 6. Januar bekam ich die D...

