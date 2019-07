Nach Prügelei : Schweden erhebt Anklage gegen US-Rapper A$AP Rocky

Seit Anfang Juli sitzt A$AP Rocky wegen einer Prügelei hinter schwedischen Gardinen. Jetzt muss sich der US-Rapper vor Gericht verantworten.

von dpa

25. Juli 2019, 09:28 Uhr

Die schwedische Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen den US-Musiker A$AP Rocky erhoben. Nach einem gewalttätigen Zwischenfall vor rund dreieinhalb Wochen müssen sich der 30 Jahre alte Rapper und zwei weitere Personen nun wegen Körperverletzung vor Gericht verantworten, wie die Stockholmer Staatsanwaltschaft mitteilte.

Wegen des Vorfalls sitzt der Rapper seit Anfang Juli in schwedischer Untersuchungshaft. Er war nach einem Konzert festgenommen worden, weil er einige Tage zuvor in Stockholm in eine gewalttätige Auseinandersetzung verwickelt gewesen sein soll. Die Prügelei wurde in einem Video festgehalten.

Sogar US-Präsident Donald Trump hatte sich in den Fall eingeschaltet. Promis wie Reality-TV-Persönlichkeit Kim Kardashian und Popstar Justin Bieber hatten die Freilassung vonA$AP Rocky gefordert.