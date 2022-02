Schauspieler : Sean Penn dreht in Kiew Doku über Ukraine-Krieg

Eine mutige Entscheidung: Holywoodstar Sean Penn hält sich in Kiew auf, um eine Doku über die russische Invasion in die Ukraine zu drehen.

Oscar-Preisträger Sean Penn (61, „Mystic River“, „Milk“) arbeitet in Kiew an einer Dokumentation über den Ukraine-Krieg. Das ukrainische Präsidialamt teilte auf Facebook mit, dass Penn die Ereignisse in der Ukraine aufzeichnen wolle, um „der Welt die Wahrheit über Russlands Invasion“ zu zeigen. Dazu wurde ein Foto verbreitet, das den Hollywoodstar wäh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.