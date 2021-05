Comedyserie : Selena Gomez geht mit Steve Martin auf Mördersuche

In einer neuen Serie mit Sängerin Selena Gomez und Komiker Steve Martin trifft Comedy auf True Crime. Zu sehen gibt es die Serie beim US-Streamingdienst Hulu.

Los Angeles | Pop-Star und Schauspielerin Selena Gomez (28) geht mit den Komiker-Legenden Steve Martin (75) und Martin Short (71) auf Mördersuche. Der US-Streamingdienst Hulu veröffentlichte einen Trailer für die neue Comedyserie „Only Murders In The Building“ mit einem Premierentermin am 31. August. Gomez verlinkte das Video auf Twitter mit dem Kommentar: „Jede...

