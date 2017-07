Leitungsproblem : Sendestörung bei Anne Will bei Talk zu G20

vergrößern 1 von 2 Foto: Wolfgang Borrs 1 von 2

G20 und die Krawalle in Hamburg - das war das Thema am Sonntagabend in der Talkshow von Anne Will. Als die Moderatorin Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU) nach der Verantwortung von Kanzlerin Angela Merkel für die heftigen Auseinandersetzungen fragte, kam jedoch keine Antwort.

Vielmehr wurde ein Bild mit der Aufschrift «Störung, es geht gleich weiter» eingeblendet. Rund zehn Minuten passierte nichts. Immerhin twitterte die Anne-Will-Redaktion: «Wir entschuldigen uns für die Sendestörung. Wir halten Euch mit Zitaten auf dem Laufenden.» Und als der Lapsus behoben war: «Wir sind wieder da! #Leitungsproblem».

Für Spott sorgte der Ausfall im Netz. «Jetzt LIVE bei #AnneWill - der Schwarze Block», schrieb ein Nutzer. Ein anderer meinte: «Jetzt haben die Ganoven aus Hamburg auch die Fernsehleitungen in ihrem Griff.» Und ein weiterer schrieb: «Bei diesem G20 ging echt alles schief. Selbst der Talk über das was schief lief geht schief.» Auch die Redaktion des NDR-Satiremagazins extra 3 ließ es sich nicht nehmen, den Ausfall zu kommentieren: «Anne Will fragt @peteraltmaier nach Merkels Verantwortung für G20-Desaster und dann folgt Testbild. Zufall????!!!???».

Weiter diskutiert worden war auch während der Störung - so dass die Antwort von Altmaier erst einmal offen blieb. Die Redaktion von Anne Will jedenfalls twitterte, die Sendung werde komplett in der Mediathek abzurufen sein. Und Will selbst erklärte noch in der Sendung, sie vermute erst mal nichts Böses.

von dpa

erstellt am 10.Jul.2017 | 09:05 Uhr