Netflix-Produktion : Serien-Hauptrolle für Sacha Baron Cohen in the «The Spy»

Als «Ali G» und «Borat» wurde er berühmt, jetzt spielt Sacha Baron Cohen einen berühmten Agenten. Die sechsteilige Serie wird vom Streaming-Anbieter Netflix produziert.

von dpa

12. April 2018, 14:31 Uhr

Der britische Komiker Sacha Baron Cohen, der mit Rollen wie «Borat» und «Brüno» berühmt wurde, wird in einer geplanten Streamingserie den legendären Spion Eli Cohen spielen.

Der israelische Regisseur und Autor Gideon Raff, Koproduzent der Erfolgsserie «Homeland», übernimmt bei der sechsteiligen Netflix-Produktion «The Spy» die Regie, wie die US-Magazine «Variety» und «Hollywood Reporter» berichteten.

«The Spy» dreht sich um das Leben von Eli Cohen (1924-1965), der im Auftrag des israelischen Geheimdienstes Mossad in den 1960er Jahren in Syrien spionierte und Zugang zu hohen politischen und gesellschaftlichen Kreisen hatte. 1965 wurde der Agent in Damaskus enttarnt und hingerichtet. In Israel wird er als Held verehrt.

Der Schauspieler Baron Cohen nimmt in seinen Rollen oft Vorurteile aufs Korn. Als Proletarier «Ali G», als kasachischer Reporter «Borat» und als schwuler Moderator «Brüno» war er zunächst im Fernsehen und später auf der Kinoleinwand erfolgreich. Der Komiker war 2016 in «Der Spion und sein Bruder» und «Alice im Wunderland: Hinter den Spiegeln» zuletzt im Kino zu sehen gewesen.

Cohen und seine Ehefrau Isla Fisher haben sich in der Vergangenheit für syrische Flüchtlinge engagiert. 2015 spendeten sie eine Million Dollar für Programme, die vor allem Kinder und Frauen in Syrien und Nachbarländern unterstützten.